PİYASALAR -  BİST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 5.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 886 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.71 düşüşle 94 bin 498 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.42 artışla 124 bin 264 bin puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.56 ve yüzde 21.25 düzeyindeler.

Atlanta Fed (Merkez Bankası), yeni ve ikinci el konut satış verileri sonrasında ABD ekonomisi için 2019 ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Atlanta Fed, 10 Nisan'da yüzde 2.8 olarak duyurduğu 2019 ilk çeyrek GSSYH büyüme oranı tahminini dün yüzde 2.7'ye indirdi.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9254 lira ve en yüksek 5.9705 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6076 lira ve en yüksek 6.6544 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6462 lira ve en yüksek 7.7103 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Madendeki güvercinler…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Zirve seviyelere yakın seyreden ABD borsalarına karşın dünya ekonomisinden ve piyasalardan alarm sinyalleri geliyor. Perşembe günü açıklanan veriler dünya ticaretinde Mayıs 2019 tarihinden beri görülen en sert yavaşlamaya işaret ediyor. Dün açıklanan Güney Kore büyüme ve bugün gelen Japonya sanayi verileri de sert bir yavaşlamaya işaret ediyor.

“Gelişmiş ülke hisse senedi ve borçlanma piyasalarındaki olumlu havaya karşın emin liman olarak görülen dolar ve yen güçleniyor. Gelişmekte olan piyasaların zayıf halkaları olarak görülen Arjantin ve Türkiye varlıkları negatif ayrışıyor.

“Politik belirsizlik nedeniyle Türkiye varlıklarındaki satış baskısı Merkez Bankası’nın “politika belirsizliğiyle” daha da hızlandı. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu açıklamasından “ilave sıkılaşmaya gidebileceği” cümlesini çıkarması ve koşullar izin verirse “faiz indirimine başlayabileceğine” işaret etmesi sonrası liradan başlayarak hisse senedi ve tahvil piyasasına yayılan yeni bir satış dalgasına dönüştü.

“ABD borsalarındaki satışlar ve lirada devam eden değer kaybı Borsa İstanbul’da satıcılı seyrin devam edeceğine işaret ediyor.”