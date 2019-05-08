PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.39 ekside, dolar 6.17 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Güne yüzde 0.78 düşüşle 90 bin 767 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 757 puanı ve en yüksek 91 bin 601 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.39 düşüşle 91 bin 126 puana döndü.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 116 bin 685 puanda başladıktan sonra, en düşük 117 bin 85 puanı ve en yüksek 119 bin 410 puanı gördükten sonra, yüzde 1.24 artışla 118 bin 131 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 artışla yüzde 20.8 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 25.22 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.1465 lira ve en yüksek 6.1848 lirayı gördükten sonra, 6.17 - 6.18 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8822 lira ve en yüksek 6.9345 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0444 lira ve en yüksek 8.0918 lirayı gördükten sonra 8.05 – 8.06 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, ECB toplantı tutanakları ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) gerçekleştirdiği toplantı ardından politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1.5 düzeyinde sabit bıraktı.

“Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mart ayında beklentilerin altında yüzde 0.6 arttı.

“Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından yayımlanan verilere göre, Çin’in Döviz rezervi Nisan ayı sonunda 3.0905 trilyon dolar oldu.

“AB Komisyonu tarafından yayımlanan Ekonomi Öngörüleri raporuna göre, Komisyon Euro Bölgesi için büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 1.3’ten yüzde 1.2’ye ve 2020 yılı için yüzde 1.6’dan yüzde 1.5’e indirdi. Komisyon Almanya için büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 1.1’den yüzde 0.5’e ve 2020 yılı için yüzde 1.7’den yüzde 1.5’e aşağı yönlü revize etti.

“ABD’de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde 7.488 milyon oldu. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dün, lirada devam eden yüksek oynaklık ve global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6.0742-6.1974 bant aralığında hareket ettiği ve günü 6.1523 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.61 düşüş ile 91.482 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 6.42 yükseliş ile yüzde 24.53 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 4.3 yükseliş ile yüzde 20.64 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 464.97 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.”