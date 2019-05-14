PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.39 artışla başladı, dolar 6.08 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.54 düşüşle 86 bin 282 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Salı gününe yüzde 0.39 artışla 86 bin 615 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, bir önceki günü 110 bin 113 puanda tamamladıktan sonra güne yüzde 0.51 artışla 110 bin 677 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.64 ve yüzde 24.01 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0523 lira ve en yüksek 6.1118 lirayı gördükten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7952 lira ve en yüksek 6.8723 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8473 lira ve en yüksek 7.9210 lirayı gördükten sonra 7.88 – 7.89 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “ABD ve Çin hapşırınca GOÜ yatağa düşüyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Dünya borsalarındaki satışlar hız kazanıyor. Çin ile ticaret görüşmelerinin Kasım 2020’deki ABD başkanlık seçimlerinde iç politika malzemesi olarak kullanılacağı mesajı kısa vadede çözüm ihtimalini azaltarak yeni bir satış dalgasını tetikledi. Küresel ticaret savaşlarının yayılması büyümenin yavaşlarken, enflasyonun arttığı kötü bir senaryonun ihtimalini artırıyor.

“Türkiye varlıkları küresel dalgalarla politikanın ekonominin önünde olmaya devam ettiği bir kötü bir konjonktürde karşılaştı.

“ABD borsaları ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Türkiye borsalarında satıcılı seyrin devam etmesini bekliyoruz. S-400 alımının erteleneceğine dair ABD kaynaklı haberlerin ısrarla reddedilmesi kısa vadede Türk lirası üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.”