PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 5.98 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 2 Mayıs () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.33 artışla 95 bin 729 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.93 artışla 95 bin 415 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.32 artışla 132 bin 242 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.95 ve yüzde 23.95 düzeyindeler.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve enflasyondaki düşüşün beklenenden daha kalıcı olabileceği uyarısı yaptı. Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyor, her iki yönde hareket ettirmek için güçlü bir gerekçe görmüyoruz; bu yıl için iyi bir yolda olduğumuzu görüyorum" dedi.

Erken işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9571 lira ve en yüksek 5.9825 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6771 lira ve en yüksek 6.7128 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7830 lira ve en yüksek 7.83 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın Fed açıklamasının yarattığı sınırlı oynaklık…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasaları Wall Street’teki satış dalgası sonrası temkinli bir hava içinde güne başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Fed’in enflasyondaki gerilemeyi ‘geçici’ görmesi önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklentisini kırarak ABD hisselerinde satışlara yol açtı. Asya piyasalarında ise ABD - Çin dış ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varılacağı beklentisi ile görece sakin bir seyir izleniyor.

“Dolar endeksindeki görece sakin seyir ve Enflasyon Raporu toplantısında verilen faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağı mesajı Borsa İstanbul’u destekliyor. Rezervler konusunda somut bir açıklama yapılacağı konusunda ise beklentimiz kalmadı.

“Bugün yurtiçi ve dünyada gözler PMI verilerinde olacak. Mart ayında Türkiye ve Avrupa PMI verilerinde (Türkiye 47.2, Euro Bölgesi 47.8) görülen dipten dönüşün devam edip etmeyeceği izlenecek.”