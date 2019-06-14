Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 5.88 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () –  Pazartesi gününe 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftayı günlük yüzde 0.32 artışla 90 bin 787 puanda tamamladı. BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.32 yükseldi, dolar 5.88 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () –  Pazartesi gününe 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftayı günlük yüzde 0.32 artışla 90 bin 787 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 117 bin 280 puanı ve en yüksek 119 bin 903 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.17 düşüşle 118 bin 429 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 düşüşle yüzde 18.04’e gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.22 artışla yüzde 22.67 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.9333 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6022 lira ve en yüksek 6.7007 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4127 lira ve en yüksek 7.5212 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328