PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.32 ekside, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Güne yüzde 0.05 düşüşle 104 bin 807 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 349 puanı ve en yüksek 105 bin 99 puanı gördükten sonra, yüzde 0.32 düşüşle 104 bin 539 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 142 bin 465 puanı ve en yüksek 144 bin 168 puanı gördükten sonra, yüzde 0.57 artışla 143 bin 608 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değşim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.21 ve yüzde 18.64 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.4736 lira ve en yüksek 5.4836 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,

-euro en düşük 6.2117 lira ve en yüksek 6.2242 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2426 lira ve en yüksek 7.2743 lirayı gördükten sonra 7.24 – 7.25 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel piyasalar Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Ocak ayında sona eren İşsizlik Oranı verisi üç aylık ortalaması yüzde 3.9’a gerilerken açıklanan veri 1975 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. İngiltere’de açıklanan Ocak ayında sona eren üç aylık dönemini kapsayan ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi beklentilerin üzerinde yüzde 3.4 arttı. İngiltere’de açıklanan Ocak ayında sona eren üç aylık dönemi kapsayan ikramiyeler hariç ortalama gelir endeksi beklentilerin üzerinde yüzde 3.4 arttı. Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Mart ayında -3.6 oldu. Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Mart ayında -2.5 oldu. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Ocak ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0.1 arttı. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı değerlendirmede, ihracat ve turizmde göstergelerin olumlu olduğuna değinirken 2019 yılı ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı kaydedileceğini ifade etti. Dün, kurun fiyatlamalarda 5.4606 – 5.4874 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.4734 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 endeksi günü yüzde 0.26 değer kazancı ile 104 bin 861 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9.3 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti. 5 yıllık ülke CDS dolar bazlı risk primi 310.29 düzeyinde olduğu izleniyor.”