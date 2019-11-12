PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.32 artışla başladı, dolar 5.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.32 artışla 103 bin 452 puanda başladı. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.22 düşüşle 102 bin 921 puanda başlayan BIST100, günü yüzde 0.03 düşüşle 103 bin 118 puanda tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü başlayacak ABD ziyaretinin yanında, Hazine ihalelerinin yakından izlendiği piyasalarda, dövizler yeni güne yatay başladı.

Hazine bugün 7 Ekim 2020 itfalı 11 aylık kuponsuz bonoyu yeniden, 4 Kasım 2026 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli yedi yıllık değişken faizli tahvili ilk kez, 11 Şubat 2026 itfalı altı ayda bir yüzde 5.3 kupon ödemeli altı yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7667 lira ve en yüksek 5.7806 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3620 lira ve en yüksek 6.3818 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4162 lira ve en yüksek 7.4356 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Kritik görüşme öncesi piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD tahvil faizlerindeki artış ve Başkan Trump’ın ABD’nin Çin’e uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırmayı kabul etmediği açıklaması sonrası dünya borsaları hafif satıcılı bir seyir izliyor.

"Ancak henüz küresel risk iştahında bir bozulma yok.

"Güvenli liman yatırım araçlarına bir yönelme görmüyoruz. Tam tersine altın ETF’lerinde son üç yılın en yüksek çıkışı yaşanıyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde Türkiye hisse senetleri kar satışlarıyla geriledi (MSCI Türkiye -%0,5, MSCI GOÜ -%1,1).

"Avrupa Birliği'nden Türkiye’nin petrol arama faaliyeti karşısında yaptırım kararı ile Cumhuriyetçi ve Demokratların Erdoğan’ın ziyaret davetinin geri çekilmesi isteği piyasalar üzerinde etkili olmadı.

"Dünya piyasalarındaki kar satışlarına rağmen Türkiye piyasaları ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki görüşme ve Türkiye ABD İş Konseyi toplantısına yönelik beklentiler Türkiye’nin dünyadan pozitif ayrışmasını sağlayabilir."