Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 5.77 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Haziran () – Güne yüzde 0.05 düşüşle 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 14 puanı ve en yüksek 94 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde  0.31...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.31 yükseldi, dolar 5.77 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Haziran () – Güne yüzde 0.05 düşüşle 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 14 puanı ve en yüksek 94 bin 448 puanı gördükten sonra, günü yüzde  0.31 artışla 94 bin 103 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 203 puanı ve en yüksek 125 bin 314 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 0.48 artışla 124 bin 713 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.94 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir yüzde 0.31 artışla yüzde 22.97 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7559 lira ve en yüksek 5.8599 lirayı gördükten sonra, 5.77- 5.78 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5205 lira ve en yüksek 6.6403 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3119 lira ve en yüksek 7.4490 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328