PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.31 ekside, dolar 5.96 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Güne yüzde 0.33 artışla 95 bin 729 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 712 puanı ve en yüksek 96 bin 50 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.31 kayıpla 95 bin 122 düzeyine geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne içinde en düşük 121 bin 798 puanı ve en yüksek 124 bin 78 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 düşüşle 122 bin 571 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.95 ve yüzde 23.95 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9571 lira ve en yüksek 5.9837 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6771 lira ve en yüksek 6.7128 lirayı gördükten sonra, 6.69 – 6.70 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7830 lira ve en yüksek 7.8301 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, İngiltere Merkez Bankası faiz oranı kararı ve Başkan Carney’in açıklamaları ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan İmalat PMI verisi Nisan ayında piyasa beklentisi altında 53.1 oldu.

“ABD’de açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam değişikliği verisi Nisan ayında beklentilerin üzerinde 275 bin kişi oldu. ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Nisan ayında bir önceki aya göre geriledi ve 52.8 oldu. Fed’in 30 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği toplantı ardından yayımlanan karar metninde, Fed politika faiz koridorunda beklentilere paralel değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 2.25-2.5 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmede, Mart ayından itibaren açıklanan verilerin genel görünümde bankanın beklentilere paralel olduğunu ifade ederken, ekonomik büyüme ve istihdam artışının beklentilerden daha güçlü olduğunu fakat enflasyonun beklentilerde görece daha zayıf gerçekleştiğini belirtti. ABD borsaları günü, düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, kurun fiyatlamalarda dün, 5.9357-5.9679 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.9651 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BIST 100 endeksi, Salı gününü yüzde 0.93 değer kazancıyla 95 bin 415 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.1 lira oldu.”