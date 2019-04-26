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PİYASALAR -  BİST100 yüzde 0.30 yükseldi, dolar 5.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 886 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 46 puanı ve en yüksek 95 bin 145 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü...

PİYASALAR -  BİST100 yüzde 0.30 yükseldi, dolar 5.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 886 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 46 puanı ve en yüksek 95 bin 145 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü yüzde 0.30 artışla 94 bin 783 puanda kapattı.
Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 121 bin 989 puanı ve en yüksek 125 bin 20 puanı gördükten sonra yüzde 0.53 artışla 124 bin 278 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.59 artışla yüzde 19.14 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 20.92 düzeyinde sabit kaldı.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.9254 lira ve en yüksek 5.9705 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6059 lira ve en yüksek 6.6544 lirayı gördükten sonra, 6.63 – 6.64 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.6462 lira ve en yüksek 7.7103 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında işlem görüyor.

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