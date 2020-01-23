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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.29 düşüşle açıldı, dolar 5.93 lirada

EKONOMİ 23.01.2020, 10:12
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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.29 düşüşle açıldı, dolar 5.93 lirada
Çarşamba gününü yüzde 0.65 düşüşle 122 bin 747 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.29 düşüşle 122 bin 392 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.37 düşüşle 178 bin 055 puandan açıldı.
Asya piyasaları Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ölenlerin 17’ye ulaşması ve 571 kişinin de virüse bağlı olarak rahatsızlandığının rapor edilmesinin ardından gelen satış dalgasıyla açılışta düştü.
Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikasına ilişkin açıklamaları izleyecek. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, bugün yapılacak toplantıda ECB'nin ana hedefini ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesine ilişkin geniş kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.72 ve 10.30 düzeyinde.
Açılışta:
- dolar en düşük 5.9192 lira ve en yüksek 5.9335 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5643 lira ve en yüksek 6.5802 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7748 lira ve en yüksek 7.7933 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın, "Beklenen  kar satışı başladı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Dünya borsaları Ocak ayındaki güçlü yükseliş sonrasında virüs endişesiyle geriliyor. 17 kişinin ölümüne neden olan ve solunum yoluyla yayılan virüsün ulaşım ve alışverişi etkileyerek büyümeyi aşağı çekebileceği endişesi Çin ve Hong Kong’un önderliğinde Asya borsalarını baskılıyor.
"Coğrafi olarak uzaklığına rağmen Türkiye varlıkları küresel piyasalardaki satış dalgasından etkileniyor. MSCI Türkiye Çarşamba günü (-yüzde 0.8) gelişmekte olan Avrupa (-yüzde 1.3) borsalarıyla birlikte Asya’daki satışlardan payına düşeni aldı.
"ABD vadelileri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Borsa İstanbul’daki satışlar 121.500 seviyesinin altında sertleşebilir.
"Yurtdışında 15:45’te açıklanacak ECB Para Politikası Kurulu kararı ve 16:30’da Lagarde’ın yapacağı konuşma  izlenecek. Önemli bir etki beklenmiyor."

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