PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.28 artıda, dolar 6.03 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Güne yüzde 0.18 artışla 86 bin 932 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 559 puanı ve en yüksek 87 bin 234 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.28 artışla 87 bin 19 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 112 bin 230 puanı ve en yüksek 113 bin 888 puanı görüdkten sonra gün ortasında yüzde 0.58 düşüşle 112 bin 637 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.66 ve yüzde 25.78 düzeylerinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0216 lira ve en yüksek 6.0558 lirayı gördükten sonra, 6.03 - 6.04 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7276 lira ve en yüksek 6.7619 lirayı gördükten sonra, 6.73 – 6.74 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6248 lira ve en yüksek 7.6706 lirayı gördükten sonra 7.62 – 7.63 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Global piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor…” başlıklı günlük piyaas bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi verisi Haziran ayında piyasa beklentisi altında 10.1 oldu. Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 105.1 düzeyine yükseldi.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Güveni verisi Mayıs ayında piyasa beklentisine paralel -6.5 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Mart ayında piyasa beklentisi altında yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 arttı. ABD’de açıklanan Conference Board (CB) Tüketici Güveni verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 134.1 düzeyine yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Mayıs 2019 verisine göre, Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 84.7 iken, Mayıs ayında yüzde 8.5 azalarak 77.5 oldu. Dün, global piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun fiyatlamalarda 6.0814 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde, lirada yaşanan toparlanma isteği ile birlikte kurun bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 6.0287 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.44 yükseliş ile 86 bin 777 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.62 düşüş ile yüzde 25.78 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.05 düşüş ile yüzde 19.66 seviyeleri civarında günü tamamladı.”