PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.28 artıda, dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Güne yüzde 0.34 artışla 101 bin 887 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST),gün içinde en düşük 101 bin 796 puanı ve en yüksek 102 bin 343 puanı gördükten sonra, yüzde 0.28 artışla 101 bin 819 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 133 bin 126 puanı ve en yüksek 134 bin 840 puanı gördükten sonra yüzde 0.51 artışla 133 bin 834 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.58 artışla yüzde 15.49 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.27 artışla yüzde 18.72 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4276 lira ve en yüksek 5.4617 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0963 lira ve en yüksek 6.1423 lirayı gördükten sonra, 6.11 – 6.12 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0468 lira ve en yüksek 7.0980 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Ana Gündem Brexitttt” başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçen hafta; Avrupa MB, Euro Bölgesi için bankanın büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürürken yeni teşvik açıkladı. ABD'de ise tarım dışı istihdam Şubat ayında 20 bin artışla 180 binlik artış beklentisinin altında kaldı. Global piyasalar yavaşlama endişeleri ile sıkıntılı bir hafta geçirdi. Özellikle ABD’de S&P 500 Endeksi beş günün hepsinde geriledi. Hatırlanacağı üzere 26 Şubat’ta ‘ABD borsaları Şubat’ı zirvede kapatabilir ama Mart ayı için kötümser tarafa geçilebilir’ demiştik. Yine de belirtelim ki Mart ayının 10 günü geride kalmışken S&P 500 yüzde 1.4, Almanya’da Dax yüzde 2.5 artıda. Ancak Emerging Market Endeksi yüzde 1.9 kayıp yaşamış durumda.

“Türkiye’de; Sanayi Endeksi yüzde 2.3, BIST 100 Endeksi yüzde 2.9, bankalar yüzde 3.6 kayıptalar. Ancak yeni haftaya giriş olumlu. Cuma kapanıştan beri ABD Endekslerinde bir tepki yükselişi var. Gelişmekte olan ülke borsalarında da iyimser bir görünüm var. Bu yüzden bizim de tepki vermemiz olasılığı yüksek. BIST 100 geçen hafta 104 binden 101 bine kadar inmişti. Cuma sabahı 5.49a kadar çıkan dolar kuru da bu sabah 5.44 civarında işlem görüyor.

“Bu haftanın ana gündemi Brexit olacak. Brexit için 12 Mart’ta Anlaşmalı ayrılık için oylama yapılacak. Bu kez kazanma şansı var. Zira Başbakan May “onaylamazsanız AB’den asla ayrılamayabiliriz” dedi. Yani bu durumda 29 Mart'ta anlaşmalı ayrılırlar. Ancak May başarısız çıktı. AB ile onca çabasına rağmen ilerleme kaydedemedi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn, Başbakan May'in AB'ye ve milletvekillerine yaptığı çağrılarla ilgili olarak "Çaresizlik gibi görünüyor" derken “daha önce oylanmış olan anlaşma taslağında herhangi bir değişiklik olmadığını” söyledi. 12 Martta ret çıkarsa 13 Martta anlaşmasız ayrılık için oylama yapılacak. Meclisin bunu reddetmesi kesin. Bu durumda 14 Martta “Brexit tarihini öteleyelim” diye oylama yapılacak ki buraya kadar gelirse muhtemeldir ki ötelenir. Ötelenmezse vay canına: İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda 29 Mart'ta AB'den gürültüyle çıkacak.

“Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerin askıya alınmasını öneren karar tasarısı 12 Mart’ta AP genel kurulunda tartışılacak ve 13 Mart’ta oylanacak. Sonrasında 15 Martta AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya, Türkiye ile Mart başında zirve yapmak istiyor.”