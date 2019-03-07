PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 5.42 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mart () – Güne yüzde 0.39 artışla 103 bin 853 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 536 puanı ve en yüksek 104 bin 194 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.97 düşüşle 102 bin 447 puanda hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. ECB politika faizini değiştirmeyerek eksi yüzde 0.0 düzeyinde, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25'te ve mevduat faizini de yüzde "eksi" yüzde 0.40'ta sabit tuttu.

BİST Bankacılık Endeksi, günü içinde en düşük 134 bin 855 puanı ve en yüksek 139 bin 193 puanı gördükten sonra, yüzde 1.46 düşüşle 135 bin 59 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.19 artışla yüzde 15.4 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.43 artışla yüzde 18.68 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4329 lira ve en yüksek 5.4267 lirayı gördükten sonra, 5.45 – 5.46 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1130 lira ve en yüksek 6.1821 lirayı gördükten sonra, 6.13 – 6.14 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1214 lira ve en yüksek 7.1956 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyordu.