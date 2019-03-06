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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 5.42 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mart () – Güne yüzde 0.28 artışla 104 bin 26 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 365 puanı ve en yüksek 104 bin 867 puanı gördükten sonra, yüzde 0.27 düşüşle 103...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 5.42 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mart () – Güne yüzde 0.28 artışla 104 bin 26 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 365 puanı ve en yüksek 104 bin 867 puanı gördükten sonra, yüzde 0.27 düşüşle 103 bin 452 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, günü içinde en düşük 136 bin 650 puanı ve en yüksek 140 bin 419 puanı gördükten sonra, yüzde 0.25 düşüşle 137 bin 203 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.12 artışla yüzde 15.4 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.16 artışla yüzde 18.68 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.3645 lira ve en yüksek 5.4410 lirayı gördükten sonra, 5.42 – 5.43 lira aralığında,
- euro en düşük 6.0660 lira ve en yüksek 6.1536 lirayı gördükten sonra, 6.13 – 6.14 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0566 lira ve en yüksek 7.1522 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyordu.

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