Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.26 yükseldi, dolar 5.48 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart () – Güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 664 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 154 puanı ve en yüksek 105 bin 929 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.26 yükseldi, dolar 5.48 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart () – Güne yüzde 0.07 artışla 104 bin 664 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 104 bin 154 puanı ve en yüksek 105 bin 929 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.26 artışla 104 bin 861 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 142 bin 475 puanı ve en yüksek 145 bin 472 puanı gördükten sonra, yüzde 1.14 düşüşle 143 bin 5 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.5 artışla yüğzde 16.21 düzeyine ve  iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.43 artışla yüzde 18.64 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.46 lira ve en yüksek 5.4884 lirayı gördükten sonra, 5.48 – 5.49 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1961 lira ve en yüksek 6.2284 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.2443 lira ve en yüksek 7.2898 lirayı gördükten sonra 7.27 – 7.28 lira aralığında işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328