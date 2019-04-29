PİYASALAR- BİST100 yüzde 0.26 düştü, dolar 5.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () – Güne yüzde 0.27 artışla 95 bin 39 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 237 puanı ve en yüksek 95 bin 114 puanı gördükten sonra, yüzde 0.26 düşüşle 94 bin 535 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 120 bin 605 puanı ve en yüksek 124 bin 614 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 2.48 düşüşle 121 bin 98 puanda.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.25 artışla yüzde 19.38 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.92 düzeyinde sabit kaldı.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.9261 lira ve en yüksek 5.9606 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6141 lira ve en yüksek 6.6595 lirayı gördükten sonra, 6.64 – 6.65 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6653 lira ve en yüksek 7.7203 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında işlem görüyor.