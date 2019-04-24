PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.26 artıda, dolar 5.87 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Güne yüzde 0.14 düşüşle 95 bin 821 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.26 artışla 96 bin 201 puana yükseldi.

Güne 126 bin 112 puanda başladıkyan BİST Bankacılık Endeksi, 125 bin 853 puana kadar geriledikten sonra yüzde 1.02 artışla 127 bin 402 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.56 ve yüzde 21.25 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8227 lira ve en yüksek 5.8774 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5389 lira ve en yüksek 6.5894 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5425 lira ve en yüksek 7.6001 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında işlem görüyor.