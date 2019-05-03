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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.25 düştü, dolar 5.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Güne yüzde 0.07 artışla 94 bin 245 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100,  gün içinde en düşük 93 bin 476 puanı ve en yüksek 94 bin 396 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.25 düştü, dolar 5.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Güne yüzde 0.07 artışla 94 bin 245 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100,  gün içinde en düşük 93 bin 476 puanı ve en yüksek 94 bin 396 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.25 düşüşle 93 bin 946 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.35 artışla 120 bin 617 puanda başladıktan sonra, en düşük 119 bin 824 puanı ve en yüksek 121 bin 985 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 121 bin 192 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.21 düşüşle yüzde 19.43 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 24.06 düzeyinde sabit kaldı.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.9580 lira ve en yüksek 5.9824 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6563 lira ve en yüksek 6.6875 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7660 lira ve en yüksek 7.8440 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında işlem görüyor.

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