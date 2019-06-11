PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.78 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Salı gününe yüzde 0.25 artışla 94 bin 339 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü 0.31 artışla 94 bin 103 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.54 artışla 125 bin 560 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.94 ve yüzde 22.97 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7659 lira ve en yüksek 5.7952 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5210 lira ve en yüksek 6.5614 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3213 lira ve en yüksek 7.3568 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “İyimser hava devam ediyor…” başlıklı günlük piyasas bülteninde dünya piyasalarında iyimser havanın devam etytiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Meksika’ya konulan vergilerin geri çekilmesi Çin ile son dakika anlaşması olabilir yorumlarını artırarak piyasaları destekledi. Trump’ın eğer G20 toplantılarında ilerleme sağlanamazsa gümrük vergilerinde ilave artış yaparız açıklaması bile risk iştahını azaltamadı.

“Türkiye varlıkları gün içi gelen kar satışlarına rağmen yükselişini sürdürüyor. Hisse senedinden, tahvile, döviz kurundan, CDS’e genele yaygın bir yükseliş görülüyor. Sanayi şirketleri geleneği bozarak borsadaki yükselişte öncü rol oynuyor.

“ABD ve Avrupa vadelilerindeki yükselişe rağmen Borsa İstanbul’da bugün yatay bir seyir bekliyoruz. ABD’nin Türk pilotların F35 eğitimini durdurması ABD tehdidinin somutlaşmaya başladığını gösteren bir gelişme olarak piyasalarda sınırlı baskı yaratabilir. Çin’de açıklanan teşvik paketi haberi demir çelik hisselerindeki yükselişin devam etmesini sağlayabilir.”