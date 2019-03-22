PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.24 artışla başladı, dolar 5.47 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.24 artışla 103 bin 653 puanda başladı. Endeks, Perşembe gününü yüzde 1.48 düşüşle 103 bin 408 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.47 artışla 145 bin 814 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.95 ve yüzde 18.28 düzeyindeler.

ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) politika faizinin en az bu yıl boyunca mevcut düzeyi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında bırakacağını açıklaması ertesinde, erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4572 lira ve en yüksek 5.4770 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2123 lira ve en yüksek 6.2360 lirayı gördükten sonra, 6.23– 6.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1662 lira ve en yüksek 7.2030 lirayı gördükten sonra 7.19– 7.20 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Fed etkisi giderek azalıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Çarşamba günkü toplantının ardından Fed üyelerinin 2019 yılında faiz artışı beklentilerinin ortadan kalkması ve bilanço küçülmesinin Eylül ayında bitirileceğine dair açıklamaların piyasalara etkisi kısa süreli oldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"ABD dolar endeksi toplantı sonrası kayıplarının tamamını geri alırken, MSCI GOÜ endeksinin haftalık getirisi yüzde 1.1 oldu. Neredeyse yatay seyreden MSCI Türkiye endeksinde ise dünkü kapanış itibarı ile Fed fiyatlaması hemen hemen sıfırlandı.

"TL’ye baktığımızda ise hafta başından bu yana Arjantin pezosundan sonra dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu (yüzde 0.4). Fed’den gelen güvercin açıklamaların piyasalara etkisinin azalmasını büyüme endişelerinin artmasına bağlayabiliriz.

"Bu durumda, büyümeyi teşvik edecek yeri ve imkanı bulunan GOÜ’ler göreceli olarak daha iyi performans gösterebilir. Bugün Avrupa ve ABD’de hizmet PMI verileri dışında önemli bir haber akışı bulunmuyor. Sabah BIST’de yatay bir açılış görebiliriz.

"Yükseliş için 104,800 önemli direnç noktası, aşağıda ise 102,600 ve 101,500 seviyeleri destek noktaları olarak görülüyor. Özellikle dün BIST Banka endeksinde iki bankada yoğunlaşan alımların bugün devam edip, genele yayılıp yayılmayacağı BIST için belirleyici olacak."