PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.23 düşüşle başladı, dolar 5.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ÇArşamba gününe yüzde 0.23 düşüşle 94 bin 6 puanda başladı. Endeks, Salı gününü yüzde 2.13 artışla 94 bin 218 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.46 düşüşle 124 bin 277 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.62 ve yüzde 21.95 düzeyindeler.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bazı piyasa bazlı enflasyon beklentileri ölçümlerinin "teknik koşullar" nedeniyle önemlerini yitirdiklerini söyledi. Portekiz'in Sintra kentindeki yıllık toplantıda konuşan Draghi, "Piyasa bazlı enflasyon beklentisi göstergelerinin bazıları, piyasaları etkileyen teknik koşullar nedeniyle, son dönemde önemlerini yitirdiler" dedi. Draghi konuşmasında, ECB'nin özel bir kur hedefinin olmadığının da altını çizdi.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8232 lira ve en yüksek 5.9166 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5197 lira ve en yüksek 6.6256 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3128 lira ve en yüksek 7.4358 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Dünyayı yakalamaya çalışmak” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalarda iyimser havanın güçlendiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Tahvil faizlerinin gevşemesine ve doların değer kaybetmesine paralel ABD hisseleri zirveye yakın seviyelerde işlem görüyor. Fed ve ECB’den gelen parasal gevşeme sinyalleri, Trump’ın G20 zirvesinde Xi ile görüşeceği haberi dünya borsalarındaki yükselişi destekleyen temel gevşemeler.

“Yüksek betalı Türkiye varlıkları risk iştahındaki toparlanmadan en çok fayda sağlayan yatırım araçları arasında yer alıyor. MSCI Türkiye hafta başından beri yüzde 4.7 yükselişle (MSCI GOU yüzde 0.9) Haziran ayındaki kaybının yüzde 80’ini geri aldı. Tahvil, döviz ve CDS piyasalarında da açık ara en güçlü performans gösteren piyasalar arasında yer aldık.

“Trump yönetiminin S-400 alımına karşı üç farklı paket değerlendirdiği yönünde Bloomberg haberi nedeniyle Borsa İstanbul’un güne hafif kar satışıyla başlamasını bekliyoruz. Türk lirasının dün gece haber sonrası yüzde 1.5 değer kaybından sonra yarısına yakınını geri alması borsadaki satışın sınırlı olacağına işaret ediyor. Borsa İstanbul için direnç seviyeleri olarak 95 bin ve 97 bin 500, destek seviyesi olarak 93 bin 500 ve 92 bin 400 öne çıkıyor.”