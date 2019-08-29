PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.23 artışla başladı, dolar 5.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.23 artışla 96 bin 129 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.13 kayıpla 95 bin 908 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.13 düşüşle 132 bin 781 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişimeyerek sırasıyla yüzde 16.38 ve yüzde 16.67 düzeylerinde sabit kaldılar.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8093 lira ve en yüksek 5.8402 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4389 lira ve en yüksek 6.4750 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0982 lira ve en yüksek 7.1320 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım’ın “Arjantin borç yapılandırması sonrası ilk tepkiler” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Haftanın son gününe Arjantin tahvillerinin yeniden yapılandırılması haberi ile başlıyoruz. Arjantin uluslararası tahvillerinin ve IMF’ye olan borçlarının vadesini uzatmak istiyor. Faiz oranında bir indirim oranında bir indirim söz konusu değil. Açıklama sonrası Arjantin pesosu ve tahvillerinde satış devam ediyor. Ancak hisse senetlerinde tepki alımları görülüyor. İyi haber, gelişmekte olan piyasaları vuran bulaşıcı bir etki görülmüyor.

“ABD ve Asya borsaları Türkiye piyasalarında hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için destek ve direnç olarak 94 bin 600 ve 97 bin 400 seviyeleri öne çıkıyor.“