PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.23 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Perşembe gününe yüzde 0.23 artışla 98 bin 920 puanda başladı.

Çarşamba gününe yüzde 0.92 düşüşle 98 bin 921 puanda başlayan BIST100 en düşük 98 bin 504 puanı ve en yüksek 99 bin 665 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.15 düşüşle 98 bin 692 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvil Çarşamba günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.29, valörde son işlem yüzde 13.31 oldu. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 13.06 düzeyindeyken, Çarşamba günü valörde son işlem yüzde 13.02 oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizleri üçüncü kez indirimesinin ardından dolar sığ işlemlerde 5.69 lirayı gördükten sonra yeniden 5.70 liranın üzerine yükseldi.

Fed, ekonominin büyümesini sürdürmesine destek olmak için bu yıl art arda üçüncü kez faiz indirdi. Ekim toplantısında beklentilere paralel 25 baz puan faiz indirerek, fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50–yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, ekonomi kötüye gitmedikçe daha fazla indirim olmayacağı sinyalini de verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın Ekim ayı politika toplantısının ardından yaptığı açıklamada, para politikasının iyi bir konumda olduğunu belirtti.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7222 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3554 lira ve en yüksek 6.3909 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3549 lira ve en yüksek 7.3977 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Bardağın dolu tarafını gören piyasalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Faiz oranlarının 25 baz puan indirilerek yüzde 1.5 - yüzde 1.75 aralığına çekildiği FOMC (ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı sonrası piyasalarda iyimser bir hava görülüyor.

"Dirençli tüketici talebini ve güçlü şirket karlarını arkasına alan S&P 500 yeni zirve yapmaya devam ediyor.

"Ekonomideki gelişmeleri izlemek için bekleme sinyali veren Fed piyasaları tedirgin etmedi. Piyasalar 2020 yaz aylarında 25bp faiz indirimi daha beklemeye devam ediyor.

"(Fed) Başkan (Jerome) Powell’in 'faiz artışı için enflasyonda ciddi bir yükseliş görmek lazım' cümlesi piyasaların bardağın dolu tarafını görmesinde etkili oldu.

"Dünya borsalarındaki iyimser havaya paralel Türkiye varlıklarında pozitif bir seyir öngörüyoruz. Zayıf Çin PMI verisi sonrası risk iştahında önemli bir bozulma görülmüyor.

"ABD yaptırımı endişesiyle 50 günlük ortalamasının altında kapatan BIST-100 endeksi için destek olarak 97,900 direnç olarak 100,500 seviyesi öne çıkıyor.

"Bugün yurtiçi ajandada yılın son Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Murat Uysal’ın vereceği mesajlar öne çıkıyor. Son üç toplantıda 1000 baz puan faiz indiren Merkez Bankası piyasaları 2020 yılında enflasyonun sert bir şekilde ineceğine ikna etmeye çalışacak."

