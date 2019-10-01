PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.23 artışla başladı, dolar 5.66 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ikinci gününe yüzde 0.23 artışla artışla 105 bin 275 puanda başladı. BIST100 Pazartesi günü en düşük 104 bin 972 puanı ve en yüksek 105 bin 834 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.11 düşüşle 105 bin 33 puanda tamamladı.

Piyasalarda, Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri bekleniyor. Çeşitli kuruluşların yaptıkları anket sonuçları Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 1.5 dolayında yükselmesinin beklendiğini gösteriyor. Bu durumda, geçen yıl kurlardaki ani yükselişe bağlı olarak yüzde 6.0 gibi yüksek oranda çıkan Eylül artışı yerine, bu oranın yaklaşık dörtte birine karşılık gelen yüzde 1.5 ya da altında gelebilecek bir TÜFE verisi, yıllık enflasyonu yüzde 10'un hemen altına çekerek, Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indirmiş olacak.

Gelişmelerin de etkisiyle erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.6701 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1495 lira ve en yüksek 6.1758 lirayı gördükten sonra, 6.16 - 6.17 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9376 lira ve en yüksek 6.9671 lirayı gördükten sonra 6.95 - 6.96 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Elektrik zammının etkileri…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Dünya borsaları ABD hisseleri öncülüğünde yükselişine devam ediyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fed’in faiz indirim beklentisinin ötelenmesine, doların güçlenmesine ve tahvil faizlerinin yükselmesine rağmen risk iştahında bir bozulma görmüyoruz. Emin liman yatırım aracı altın 50 günlük ortalamasını aşağı yönlü kırdı.

"Hızlı yükseliş sonrası Borsa İstanbul banka hisselerindeki kar satışlarıyla yüzde 0.1 geriledi. Borsada banka hisselerinden sanayi ve hizmet şirketlerine yönelmeyi sağlıklı bir değişim olarak görüyoruz.

"Türk lirasının güçlendiği, orta uzun vadeli faizlerin gerilediği, petrol fiyatlarının düştüğü ve küresel risk iştahının güçlü olduğu konjonktür Borsa İstanbul’daki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul’da yüzde 0.4 civarı yükselişe işaret ediyor.

"Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14.9 zam nedeniyle Enerjisa, Alarko Holding (sınırlı) ve Zorlu Enerji’nin (sınırlı) borsaya göre daha güçlü olmasını bekliyoruz. Çimento şirketlerinde elektrik maliyetlerindeki artış nedeniyle zayıf bir performans öngörüyoruz.

"2020-2022 dönemine ait Yeni Ekonomi Program (YEP) başta büyüme ve enflasyon olmak üzere önümüzdeki 3 yıla ait iddialı hedefler koydu. Konulan hedeflerin gerçekleştirilebileceği konusunda ikna olmadık.

"Ancak 2018 Ağustos’ta yaşanan döviz şoku sonrasında konulan hedeflerinin büyük ölçüde tutturulmuş olması nedeniyle konulan hedefleri önemsiyoruz."