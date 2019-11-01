PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.22 artışla 98 bin 689 puanda başladı. BIST100, Perşembe gününü yüzde 0.23 düşüşle 98 bin 468 puanda kapatmıştı.

Tahvil/bono piyasasında, gösterge 10 yıllık tahvilde, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 13.05, valörde son işlem yüzde 12.84 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvil Mayıs'ta yüzde 21 düzeyindeydi. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.85, valörde son işlem yüzde 12.65 oldu.

ABD tarımdışı istihdam verisinin bu ay büyük ölçüde düşük çıkacağına ilişkin beklentilere bağlı olarak küresel piyasalarda, euro, yen gibi sert paralar karşısında gerileyen dolar yeni günde 5.70 liranın üzerinde hareket ediyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7062 lira ve en yüksek 5.7227 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3646 lira ve en yüksek 6.3899 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3806 lira ve en yüksek 7.4193 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Tarım dışı istihdam verisi öncesi ABD faizlerinde ve dolarda sınırlı bir gevşeme ile güne başlıyoruz. Beklentilerden güçlü gelen Çin Caixin İmalat PMI verisi sonrası Asya piyasaları ve ABD vadelilerinde sınırlı yükseliş görülüyor.

"Türkiye varlıkları dünyadan bağımsız kendi liginde seyretmeye devam ediyor. Beklentilerden iyi gelen şirket karlarına (yüzde 53 +, yüzde 12 -) rağmen Borsa İstanbul gelişmekte olan borsalara göre Ekim ayını yüzde 12 geride kapattı.

"Dünya borsalarındaki pozitif havaya rağmen Borsa İstanbul’da yatay bir seyir öngörüyoruz. Devam eden açığa satış yasağı banka hisselerinde işlem hacminin üçte birine inmesine neden olarak piyasayı baskılıyor.

"Açıklanan şirket karları bugün Türk Telekom’un piyasayı yeneceğine Turkcell’in ise geride kalacağına işaret ediyor.

"Haber akışında makro cephede Hazine’nin 2020 yılı borçlanma programı öne çıkıyor. Açıklanan rakamlar toplam borçlanmanın 2019’a göre yüzde 50 artarak 357 milyar TL’ye ulaşacağına işaret ediyor. Ekonomik yavaşlama nedeniyle gerileyen vergi gelirleri 2020 bütçe açığının ve dolayısıyla finansman ihtiyacının yükselmesine neden oluyor.

"2020 Finansman Programı hedeflerinden İç borç çevirme oranını yüzde 104 olarak hesaplıyoruz. Ancak 2019 için açıklanan program yüzde 93 iken muhtemel gerçekleşme yüzde 121 olacağı için 2020 program hedeflerini de ıskonto ile değerlendirmek daha doğru olur."