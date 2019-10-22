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PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.21 yükselişle açıldı, dolar 5.84 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başladı. BIST100 Pazartesi gününü yüzde 1.11 düşüşle 97 bin 324 puanda kapattı. Haftanın ilk gününe yüzde 0.11 artışla 98 bin 526...
EKONOMİ 22.10.2019, 09:59
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başladı.
BIST100 Pazartesi gününü yüzde 1.11 düşüşle 97 bin 324 puanda kapattı. Haftanın ilk gününe yüzde 0.11 artışla 98 bin 526 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 97 bin 171 puanı, en yüksek açılıştaki 98 bin 526 puanı gördü.
Hazine'nin Ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında Pazartesi günü gerçekleştirdiği 3 ay vadeli kuponsuz bononun ilk ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 14.2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerde yüzde 14.47 oldu. Hazine Salı günü de 12 ay vadeli bonoyu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.
Türkiye'de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında, Hazine ihaleleri ve Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izliyor. Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası'nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8375 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5165 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5756 lira ve en yüksek 7.6133 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında hareket ediyordu.
BIST100 Pazartesi gününü yüzde 1.11 düşüşle 97 bin 324 puanda kapattı. Haftanın ilk gününe yüzde 0.11 artışla 98 bin 526 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 97 bin 171 puanı, en yüksek açılıştaki 98 bin 526 puanı gördü.
Hazine'nin Ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında Pazartesi günü gerçekleştirdiği 3 ay vadeli kuponsuz bononun ilk ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 14.2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerde yüzde 14.47 oldu. Hazine Salı günü de 12 ay vadeli bonoyu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.
Türkiye'de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında, Hazine ihaleleri ve Perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını izliyor. Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası'nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.8375 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5165 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5756 lira ve en yüksek 7.6133 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında hareket ediyordu.
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