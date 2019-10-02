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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.21 düştü, dolar 5.69 lirada
Güne yüzde 0.04 düşüşle 103 bin 832 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 103 bin 184 puanı ve en yüksek 104 bin 446 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.21 düşüşle 103 bin 660 puanda BİST Bankacılık...
EKONOMİ 02.10.2019, 18:06
Güne yüzde 0.04 düşüşle 103 bin 832 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 103 bin 184 puanı ve en yüksek 104 bin 446 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.21 düşüşle 103 bin 660 puanda BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 148 bin 504 puanı ve en yüksek 151 bin 412 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.73 düşüşle 149 bin 201 puanda. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.58 artışla 13.82 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 0.07 düşerek 14.14 düzeyine geriledi. - dolar en düşük 5.6991 lira ve en yüksek 5.7583 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında, - euro en düşük 6.2396 lira ve en yüksek 6.2852 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında, - sterlin en düşük 7.0008 lira ve en yüksek 7.0626 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında işlem görüyor
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|Takımlar
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|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2