PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.21 artışla başladı, dolar 5.97 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 30 Nisan () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Salı gününe yüzde 0.21 artışla 94 bin 736 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.26 düşüşle 94 bin 535 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 0.22 artışla 121 bin 157 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 19.38 ve yüzde 20.92 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9457 lira ve en yüksek 5.9646 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6490 lira ve en yüksek 6.6764 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6880 lira ve en yüksek 7.7193 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Merkez Bankası toplantısı belirsizliği azaltacak mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Zayıf Çin PMI verileri sonrası ABD vadelileri ve Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir ile güne başlıyoruz. Kore ve Japonya’nın ardından Çin verilerinin de zayıf gelmesini dış ticaret savaşlarına bağlayan yatırımcıların satışları, Çin’in genişleyici politikaları devreye sokacağı beklentisiyle dengeleniyor.

“Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız değer kaybı devam ediyor. Beklentilerden güçlü karlara rağmen banka hisselerinde (- yüzde 2.7) gerileme ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış (24 baz puan) riskten kaçma eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Sanayi şirketlerindeki alışlar endeksi tutmakta yeterli olmuyor.

“Ekonomi cephesinde Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu toplantısı öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki artış ve lirada yaşanan değer kaybı sonrasında Merkez Bankası’nın ‘enflasyon patikasında’ yapacağı değişiklikler izlenecek. Ancak asıl merak edilen ‘açıklanamayan rezerv hareketleri’ ve Para Politikası Kurulunda verilen ‘güvercin sinyaller’ konusundaki sorulara verilecek cevaplar.”

