PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.2 yükseldi, dolar 5.87 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Güne yüzde 0.14 düşüşle 95 bin 821 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 821 puanı ve en yüksek 96 bin 537 puanı gördükten sonra, yüzde 0.2 artışla 96 bin 142 puana yükseldi.

Güne 126 bin 112 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 125 bin 853 puanı ve en yüksek 129 bin 135 puanı gördükten sonra yüzde 2.04 artışla 128 bin 679 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.72 artışla yüzde 18.3 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.27 düşüşle yüzde 20.92 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8227 lira ve en yüksek 5.8922 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5389 lira ve en yüksek 6.5990 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5425 lira ve en yüksek 7.6317 lirayı gördükten sonra 7.61 – 7.62 lira aralığında işlem görüyor.

