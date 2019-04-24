PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.2 yükseldi, dolar 5.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Güne yüzde 0.14 düşüşle 95 bin 821 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 821 puanı ve en yüksek 96 bin 440 puanı gördükten sonra, yüzde 0.2 artışla 96 bin 144 puana yükseldi.

Güne 126 bin 112 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 125 bin 853 puanı ve en yüksek 128 bin 219 puanı gördükten sonra yüzde 1.42 artışla 127 bin 905 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.28 artışla yüzde 18.22 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.58 artışla yüzde 22.16 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8227 lira ve en yüksek 5.8774 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5389 lira ve en yüksek 6.5916 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5425 lira ve en yüksek 7.6001 lirayı gördükten sonra 7.59 – 7.60 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Mart ayında bir önceki aya göre beklentilerin aksine yüzde 4.5 artış ile 692 bin oldu. ABD’de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Nisan ayında piyasa beklentisi altında 3.0 değerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Güveni Nisan ayında eksi 7.9 olarak gerçekleşti. ABD Borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın ikinci işlem gününde, Yurtiçinde resmi tatil olması dolasıyla piyasalar kapalı iken küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.8089-5.8525 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5,8267 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Pazartesi gününü yüzde 0.94 düşüş ile 95 bin 952 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2.3 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Pazartesi günü, yüzde 24.02 düzeyinde gerçekleşti. 5 yıllık ülke CDS risk primi 435.21 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.