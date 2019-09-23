PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.19 ekside, dolar 5.71 lirada

Güne yüzde 0.21 artışla 100 bin 445 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 583 puanı ve en yüksek 100 bin 716 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.19 düşüşle 100 bin 47 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 140 bin 911 puanı ve en yüksek 143 bin 24 puanı gördükten sonra yüzde 0.02 artışla 141 bin 578 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.47 düşüşle yüzde 14.82 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 0.47 düşüşle yüzde 14.89 düzeyine geriledi.

- dolar en düşük 5.7120 lira ve en yüksek 5.7447 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2758 lira ve en yüksek 6.3392 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında

- sterlin en düşük 7.1075 lira ve en yüksek 7.1780 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.