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PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.19 düşüşle 96 bin 588 puandan kapandı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz () – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında sert dövizler sert yükselirken, güne 96 bin 773 puandan başlayan Borsa İstanbul...

PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.19 düşüşle 96 bin 588 puandan kapandı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz () – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında sert dövizler sert yükselirken, güne 96 bin 773 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.19’luk bir düşüşle 96 bin 588 puandan kapandı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17'yi buldu.

Erken işlemlerde 6.07 – 6.08 lira aralığında işlem gören sterlin, İngiltere Merkez Bankası’ndan şahin bir yetkilinin konuşması sonrası 6.1748 liraya kadar yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Michael Saunders, CNBC’ye yaptığı bir açıklamada BoE’nin beklenenden daha hızlı bir faiz artırımına giderek sürpriz yapabileceğini söyledi.

Enflasyon verisi ve Saunders’in açıklamaları sonrası sterlin 6.1748 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.145 artışla 6.16-6.17 lira bandından işlem görüyor. Erken işlemlerde 4.62 – 4.63 lira aralığında işlem gören dolar 4.6885 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.25 artışla 4.67-4.68 lira bandında işlem görüyor, Erken işlemlerde 5.38 – 5.39 lira aralığında işlem gören euro enflasyon verisi sonrası 5.4618 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.30 artışla 5.44-5.45 lira bandında işlem görüyor.

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