PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 6.05 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.18 artışla 86 bin 932 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.44 artışla 86 bin 777 puanda tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerindeki 12 bölgesel Fed'in katılımı ile düzenlenen, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi yapılan iskonto faizi toplantısının tutanakları, 12 bölgesel Fed'in tamamının iskonto faiz oranının değiştirilmemesi yönünde oy kullandıklarını gösterdi.

Tutanaklarda, "Yöneticiler cari para politikası duruyunu devam ettirmenin uygun olacağına ve FOMC'nin sabırlı bir yaklaşımı devam ettirmesi gerektiğine işaret ettiler" denildi. Fed'in iskonto faizi oybirliği ile alınan kararla yüzde 3.0 düzeyinde tutuldu.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.21 artışla 113 bin 538 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.66 ve yüzde 25.78 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0216 lira ve en yüksek 6.0553 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7276 lira ve en yüksek 6.7619 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6307 lira ve en yüksek 7.6706 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Borsaya BES desteği artıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD, Avrupa, Asya piyasalarında kar satışlarıyla güne başlıyoruz. NY Times gazetesinde çıkan Çin şirketlerinin Wall Street’e erişiminin engellenebileceğine yönelik spekülasyonlar ve Çin medyasına sızdırılan ABD’ye nadir metal ihracatının (elektronik ve savunma sanayi girdisi) kısılacağı haberleri sonrasında S&P 500 2800 psikolojik direncinin altına geriledi. Üç aylık bono faizlerinin altına gerileyen 10 yıllık tahvil faizleri ABD ekonomisi için durgunluk sinyali üretiyor.

“Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Standart emeklilik fonlarının yüzde 10’unun (500 milyon lira) Borsa İstanbul’a yönlendirileceği haberi üzerine Borsa İstanbul yüzde 1.4 yükselerek 86 bin 500 direncini geçti. Türk lirası ve devlet tahvilleri de de pozitif bir seyir izledi.

“Resmi Gazetede çıkan ve devlet katkısının yüzde 10’unun (800 milyon - 1 milyar) hisse senedine aktarılmasının önünü açan düzenleme düşüşlerde Borsa İstanbul’u destekleyecek.”

