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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.17 düştü, dolar 6.08 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Güne yüzde 0.9 artışla 89 bin 480 puanda başla Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 316 puanı ve en yüksek 89 bin 856 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.17 düştü, dolar 6.08 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Güne yüzde 0.9 artışla 89 bin 480 puanda başla Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 316 puanı ve en yüksek 89 bin 856 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü yüzde 0.17 düşüşle 88 bin 315 puanda tamamladı.
Güne yüzde 1.55 artışla 117 bin 209 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 113 bin 831 puanı ve en yüksek 116 bin 858 puanı görükten sonra, haftayı yüzde 0.38 düşüşle 114 bin puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.67 düşüşle yüzde 21.17 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.45 düşüşle yüzde 24.36 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 6.0537 lira ve en yüksek 6.2050 lirayı gördükten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında,
- euro en düşük 6.8038 lira ve en yüksek 6.9680 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.8830 lira ve en yüksek 8.0810 lirayı gördükten sonra 7.94 – 7.95 lira aralığında işlem görüyor.

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