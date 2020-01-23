PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.17 düştü, dolar 5.93 lirada

Güne yüzde 0.29 düşüşle 122 bin 392 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 122 bin 747 puanı ve en yüksek 123 bin 457 puanı gördükten sonra, yüzde 0.17 düşüşle 122 bin 540 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de 177 bin 497 puan ile 180 bin 513 puan arasında hareket ettiği günü yüzde 0.32 düşüşle 178 bin 143 puanda kapattı.

Yatırımcılar bugün, Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz kararını izledi. Buna göre, ECB’den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00’da, marjinal faizin yüzde 0.25’te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50’de sabit tutulduğunu duyurdu. Bunun yanında banka, 2003’ten bu yana ilk kez stratejik politikasını yeniden değerlendireceğini açıkladı. ECB Yönetim Kurulu, Euro Bölgesi’nde enflasyonun “yüzde 2.0’ye oldukça yakın, fakat altında” düzeylerde seyredene kadar faizlerin mevcut düzeylerinde veya bu düzeylerinin daha altında olacağını belirtti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ticari belirsizliğin azaldığına dikkat çekerek, bunda ABD-Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının etkili olduğunu fakat yine de Euro Bölgesi ekonomik büyümesine yönelik risklerin devam ettiğini söyledi.

Lagarde, ECB’nin faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada küresel ticarete yönelik jeopolitik endişeler, artan korumacılık politikalar ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflıklar gibi bazı risklerin devam ettiğini, fakat dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılan uzlaşının küresel ticaretteki belirsizlik riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.21 düşerek 10.59’a gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.65 düşüşle 10.13 düzeyinde.

Kapanışa doğru:

- dolar en düşük 5.9034 lira ve en yüksek 5.9339 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5526 lira ve en yüksek 6.5851 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7639 lira ve en yüksek 7.7980 lirayı gördükten sonra 7.79 – 7.80 lira aralığında işlem görüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak'ta yaptığı ve yüzde 12 olan politika faizini 0.75 puan indirerek, yüzde 11.25 düzeyine düşürdüğü toplantının özetleri yayınlandı.

Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi, PMI (satınalma yöneticileri anketi) ve sektörel güven endeksleri gibi anket göstergeleri ışığında imalat sanayi ve hizmet faaliyetlerindeki artışın sürdüğünü gösterdiği belirtilen özetlerde, "Kurul, yatırım ve istihdam görünümündeki iyileşmenin devamı açısından büyüme ve talep istikrarının önemine vurgu yapmıştır" denildi ve şu saptamalara yer verildi:

"Ekim dönemi işgücü piyasası verileri, tarım dışı istihdamda inşaat sektörü de dâhil olmak üzere artışa ve işsizlik oranlarında düşüşe işaret etmektedir.

"Bir önceki döneme kıyasla, sanayi ve inşaat istihdamı kuvvetli bir şekilde artarken, hizmetler sektörü istihdamındaki artış daha sınırlı gerçekleşmiştir.

"Öncü göstergeler, işsizlik oranlarındaki kısmi iyileşmenin sürdüğü sinyalini vermekle birlikte işgücü piyasasındaki zayıf seyir devam etmektedir.

"Özetle, önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir."

