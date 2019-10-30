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PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.17 artışla açıldı, dolar 5.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.17 artışla 100 bin 385 puanda başladı. BIST Bankacılık Endeksi, Pazartesi günü yüzde 0.21 artışla 141 bin 7 puanda açıldı. Tahvil bono piyasasında, 10 yıllık gösterge...

EKONOMİ 28.10.2019, 10:00
PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.17 artışla açıldı, dolar 5.75 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.17 artışla 100 bin 385 puanda başladı.
BIST Bankacılık Endeksi, Pazartesi günü yüzde 0.21 artışla 141 bin 7 puanda açıldı.
Tahvil bono piyasasında, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 13.02 ve 13.02 düzeyindeler.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7523 lira ve en yüksek 5.7767 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3789 lira ve en yüksek 6.4029 lirayı gördükten sonra, 6.38 - 6.39 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3814 lira ve en yüksek 7.4112 lirayı gördükten sonra 7.38- 7.39 lira aralığında işlem görüyordu.
İş Yatırım'ın, "Dünyayı yakalamaya çalışmak…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik ve beklentileri aşan üçüncü çeyrek karları ile 3 bin seviyesini aşan S&P 500 yeni bir zirve arayışında. Kontrolsüz Brexit riskinin azalmasından destek alan Avrupa hisseleri ABD’ye göre daha güçlü seyrediyor.
“Jeopolitik riskin düşmesini kutlayan Türkiye varlıkları Ekim ayında dünya ile arasında oluşan makası kapatmaya çalışıyor. Merkez Bankası’nın rekor faiz indirimi sonrası değer kaybeden Türk lirası ve 10 yıllık devlet tahvilleri kayıplarını büyük ölçüde geri aldı. Euro-tahvil ve CDS piyasasında da son dönemdeki en iyi performansı görüyoruz.
“ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü eğilimin devam edeceğine işaret ediyor. 100 bin seviyesinin üzerinde kalmayı başaran Borsa İstanbul’un önündeki ilk önemli direnç olarak 102 bin 300 seviyesi öne çıkıyor. Küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ederse Borsa İstanbul önümüzdeki haftalarda 105 bin direnç seviyesini yeniden hedefleyebilir.”

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