PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.17 artıda, dolar 5.68 lirada

Güne yüzde 0.29 artışla 102 bin 913 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günün ilk yarısında en düşük 102 bin 643 puanı ve en yüksek 103 bin 120 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.17 artışla 102 bin 788 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.79 artışla 148 bin 417 puanda başladıktan sonra en düşük 147 bin 556 puanı ve en yüksek 149 bin 94 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.65 artışla 148 bin 216 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.12 düşüşle yüzde 14.07’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.21 düşüşle yüzde 14.17 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.6967 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2038 lira ve en yüksek 6.2465 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0040 lira ve en yüksek 7.0508 lirayı gördükten sonra 7.0 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, global piyasalarda bazı FOMC üyelerinin açıklamaları, ABD büyüme datası ve Draghi’nin konuşması ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Minneapolis Fed Başkanı Kashkari yaptığı değerlendirmede, Fed’in son üç yıllık dönemde yaptığı faiz artırımlarının ekonomiyi daha tehlikeli bir duruma getirdiği endişesini taşıdığını ifade etti. ABD’de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi üzerinde yüzde 7.1 düzeyinde artış ile 713 bin oldu. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası’nda yaptığı değerlendirmede, başkan para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünün Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettiklerini ifade etti. Başkan, dengelenme sürecinde net ihracatın büyüme katkısı tarihsel olarak en yüksek düzeylerine ulaşarak iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı önemli ölçüde sınırladığını belirtti. Kurun fiyatlamalarda dün, 5.6685-5.7113 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6689 seviyeleri civarında günü tamamladığı görülüyor. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.76 yükseliş ile 102 bin 618 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.3 milyar lira oldu.”