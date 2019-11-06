PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.15 artışla başladı, dolar 5.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.15 artışla 100 bin 672 puanda başladı.

Salı gününe yüzde 0.06 artışla 100 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 847 puanı ve en yüksek 100 bin 693 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.44 artışla 100 bin 525 puanda kapattı.

Jeopolitik ve küresel gelişmelerle Salı gününün ikinci yarısında 5-6 kuruş dolayında yükselen dövizler, Çarşamba gününe de aynı düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7495 lira ve en yüksek 5.7667 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3667 lira ve en yüksek 6.3898 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4070 lira ve en yüksek 7.4313 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyordu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.57 oldu. Salı günü de spot kapanışta yüzde 12.64, valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.68 düzeyindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise Pazartesi günü spot kapanışta bileşik getiri yüzde 12.34 oldu. Salı günü ise spot kapanışta yüzde 12.29 valörde saat 1654'te son işlemde yüzde 12.46 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın, "Gelişmekte olan piyasalarla aramızdaki fark açılıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Gelişmekte olan piyasalara para girişi güçleniyor. Güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD tahvillerindeki yükseliş gelişmekte olan varlıklardaki yükselişi engellemedi. MSCI GOÜ aybaşından beri yüzde 3.0, son üç ayda yüzde 9.0’a yakın yükselişle gelişmiş piyasalara göre güçlü seyretmeye devam ediyor.

"Ekonomi cephesinden gelen iyi haberlere rağmen Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. Ekim ayındaki hızlı yükseliş sonrası MSCI GÜ ve MSCI GOÜ’nün sene başından beri getirisi sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 11’e yaklaşırken, MSCI Türkiye ancak zarardan kurtuldu."