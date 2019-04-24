PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.14 düşüşle başladı, dolar 5.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.14 düşüşle 95 bin 821 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.94 düşüşle 95 bin 952 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 126 bin 112 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.99 ve yüzde 21.9 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8227 lira ve en yüksek 5.8751 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5389 lira ve en yüksek 6.5891 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5425 lira ve en yüksek 7.6001 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın ABD endekslerinde yeni zirveler…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD hisseleri beklentilerden güçlü ilk çeyrek karlarının verdiği destekle yükselmeye devam ediyor. Ancak Wall Street’ten dünyaya yayılan bir iyimserlik söz konusu değil. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin yeni zirveler yapmasına rağmen MSCI gelişmekte olan borsalar endeksi yatay bir seyir izliyor.

“Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız negatif bir seyir öngörüyoruz. S-400 konusundaki inatlaşma, politika cephesinde devam eden belirsizlik ve reform cephesinde tatmin edici adımlar atılmaması Türk lirasından başlayarak tüm Türkiye varlıklarına yayılan bir satış baskısına yol açıyor. MSCI Türkiye son üç ayda yüzde 20 kayıpla açık ara en kötü gelişmekte olan gelişmekte olan borsa konumunda.

“Wall Street’te yeni zirvelere rağmen Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir belir bekliyoruz. Haziran 2017’den beri gördüğü en yüksek seviyelere çıkan dolar lira üzerindeki baskıyı hızlandırabilir. Ekonomideki daralma ve zayıf lira arasında sıkışan Merkez Bankası’nın yarın yapılacak PPK toplantısında faizleri değiştirmemesini bekliyoruz.”