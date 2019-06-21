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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.14 düştü, dolar 5.81 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () –  Güne yüzde 0.13 düşüşle 94 bin 33 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100),  gün içinde en düşük 93 bin 25 puanı ve en yüksek 94 bin 378 puanı gördükten sonra, haftayı günlük...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.14 düştü, dolar 5.81 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () –  Güne yüzde 0.13 düşüşle 94 bin 33 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100),  gün içinde en düşük 93 bin 25 puanı ve en yüksek 94 bin 378 puanı gördükten sonra, haftayı günlük yüzde 0.14 düşüşle 94 bin 22 puanda tamamladı
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.23 düşüşle 128 bin 481 puanda başladıktan sonra, en düşük 126 bin 525 puanı ve en yüksek 129 bin 151 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.03 artışla 128 bin 817 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.24 artışla yüzde 16.43 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.48 düşüşle yüzde 19.92 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7553 lira ve en yüksek 5.8267 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5059 lira ve en yüksek 6.5981 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3137 lira ve en yüksek 7.3999 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

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