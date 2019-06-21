PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.13 düşüşle başladı, dolar 5.86 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.13 düşüşle 94 bin 33 puanda başladı. Endeks, Perşembe gününü yüzde 0.09 artışla 94 bin 157 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.23 düşüşle 128 bin 481 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.39 ve yüzde 20.22 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7553 lira ve en yüksek 5.8204 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5059 lira ve en yüksek 6.5738 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3137 lira ve en yüksek 7.3926 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Küresel piyasalarda Ocak’tan sonra en iyi hafta” başlıklı günlük piyasa bülteninde, FED ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirim mesajları ile küresel piyasalar Ocak ayından sonra en iyi haftayı kapatmaya hazırlandığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçen hafta sonundan itibaren MSCI Dünya endeksi yüzde 2.3 artış kaydederken, MSCI GOÜ ve MSCI Türkiye endeksleri, sırasıyla yüzde 4.2 ve yüzde 6.5 getiri elde etti. Türkiye endeksinin getirisinin GOÜ’endeksinin üzerinde olmasında Moody’s not indirim kararı öncesinde geçtiğimiz haftaki sert satışlar etkili oldu.

“Hafta sonu İstanbul seçimlerinin de tamamlanması ile birlikte önümüzdeki haftanın gündemindeki en kritik madde 28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak G20 toplantısı olacak. Burada gözler Trump-Erdogan görüşmesinde, S400 ve olası yaptırımlar konusundaki açıklamalarda olacak. Öte yandan, Trump ve Xİ -Jinping arasında aynı toplantıda yapılacak görüşme de küresel piyasaların gündeminin üst sırasında olacak. Piyasaların FED beklentilerini büyük ölçüde fiyatladığı düşünüldüğünde bundan sonrası için temkinli olmakta fayda var. Mevcut seviyelerde, yeni uzun pozisyon açmak için geri çekilmelerin beklenmesi daha doğru bir strateji olur.

“BIST 100 için en yakın direnç noktası 96 bin, aşağıda ise 92 bin 500 güçlü destek seviyesi. Trump’ın akşam yaptığı açılamaların İran ile tansiyonu bir miktar düşürdüğü gözleniyor. Petrol fiyatları bu sabah itibarı ile yüzde 0.6 ekside işlem görüyor.”