PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.13 düştü, dolar 5.76 lirada

Güne yüzde 0.22 artışla 95 bin 730 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 349 puanı ve en yüksek 96 bin 117 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.13 düşüşle 95 bin 394 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.21 artışla 131 bin 927 panda başladıktan sonra en düşük 129 bin 63 puanı ve en yüksek 133 bin 106 puanı gördükten sonra yüzde 0.51 düşüşle 130 bin 987 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.88 artışla yüzde 16.81 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik bir değişim göstermeyerek yüzde 16.18 düzeyinde kaldı.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7094 lira ve en yüksek 5.7903 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3370 lira ve en yüksek 6.4390 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9358 lira ve en yüksek 7.0914 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.