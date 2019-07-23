PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.13 artışla başladı, dolar 5.69 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.13 artışla 101 bin 223 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.75 düşüşle 101 bin 88 puanda tamamlamıştı

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.15 artışla 145 bin 571 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.12 ve yüzde 17.68 düzeyindeler.

Merkez Bankası'nın yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) faiz kararlarını Perşembe günü açıklayacak. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı da 30-31 Temmuz günlerinde yapılacak ve faiz kararı toplantı sonrasında açıklanacak.

Sterlin, İngiltere'de muhafazakar partinin yeni parti başkanı ve başbakan olarak AB'den ayrılma yanlısı Boris Johnson'ı seçeceği ve ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılacağı endişesiyle düştü.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7031 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3531 lira ve en yüksek 6.3850 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0716 lira ve en yüksek 7.1053 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Kar mevsimi başlıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya piyasalarında yukarı yönlü dalgalı seyrin devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Fed ve ECB’nin eş anlı genişleyici para politikası uygulayacağı beklentisi, zayıf ekonomik verilere rağmen dünya borsalarındaki yükselişi destekliyor.

“Piyasalar Fed’in Temmuz, Ağustos ve Aralık’ta 25bp * 3, ECB’nin ise Eylül ve Ocak ‘ta 2 * 10 faiz indirimi yapmasını bekliyor. Küresel yavaşlamanın belirginleştiği bir ortamda süvarilerin zamanında yardıma gelmesi büyük önem taşıyor.

“Fed faiz indirim beklentilerini ve gıda fiyatlarındaki düşüşü arkasına alan gelişmekte olan ülke merkez bankaları faiz indirimin sezonunu açtı. İktisatçılar bu hafta Perşembe günü Türkiye Merkez Bankası’nın büyük bir adım atarak faizlerde 250 bp indirim yapmasını bekliyor. Piyasa fiyatlamaları 350bp ile İş Yatırım’ın 400bp indirim beklentisine daha yakın seyrediyor.

“Salı günü TAV ile açılacak kar mevsimi, Perşembe günü Akbank, Cuma günü Türk Telekom ile devam edecek. Üç şirketin de piyasa performansı kar gelişmelerini büyük ölçüde fiyatladı. Akbank’ın Perşembe günü yapacağı analist sunumu Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası ilk toplantı olarak önem taşıyor.

“İkinci çeyrek karlılığı iyileşecek şirketler arasında Migros, Anadolu Grubu Holding, Pegasus, Arçelik, Vestel Beyaz, Anadolu Efes, Coca Cola, TSKB, Garanti öne çıkıyor. Karı zayıf gelecek şirketler arasında THY, Tüpraş, Erdemir, Kardemir, Halkbank, Vakıfbank sayılabilir. Detaylar bugün yayınlanacak olan kar görünüm raporumuzda.

“Merkez Bankası’nın beklentimize uygun bir şekilde 400 baz puan indirim yapması durumunda Türk lirasının negatif, Borsa İstanbul’un hafif pozitif tepki vermesini bekliyoruz.”