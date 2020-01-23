PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.13 artıda, dolar 5.92 lirada

İlayda Kılıçay / İstanbul, 23 Ocak () –Güne yüzde 0.29 düşüşle 122 bin 392 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortası işlemlerde yüzde 0.13 artışla 122 bin 910 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.29 artışla 179 bin 239 puanda.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi, Ocak’ta geçen aya göre yüzde 0.1 artışla, 58.77 düzeyinden 58.82'ye yükseldi.

Yatırımcıların gündeminde ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapacağı para politikasına ilişkin açıklamalar yer alıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, bugün yapılacak toplantıda ECB'nin ana hedefini ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesine ilişkin geniş kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.31 düşerek 10.58’e gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 1.65 düşüşle 10.13 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

- dolar en düşük 5.9034 lira ve en yüksek 5.9335 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5526 lira ve en yüksek 6.5812 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7639 lira ve en yüksek 7.7980 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında hareket ediyor.