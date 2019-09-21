PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.10 düştü, dolar 5.74 lirada

Güne yüzde 0.30 artışla 100 bin 647 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 933 puanı ve en yüksek 100 bin 964 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.10 düşüşle 100 bin 237 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 141 bin 100 puanı ve en yüksek 143 bin 425 puanı gördükten sonra yüzde 0.04 düşüşle 141 bin 544 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.13 düşüşle yüzde 14.89 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi ise yüzde 0.47 düşüşle yüzde 14.96 düzeyine geriledi.

- dolar en düşük 5.6815 lira ve en yüksek 5.7499 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2827 lira ve en yüksek 6.3354 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında

- sterlin en düşük 7.1071 lira ve en yüksek 7.1970 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.