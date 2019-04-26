PİYASALAR -  BİST100 yüzde 0.1 ekside, dolar 5.93 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 886 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 23 puanı ve en yüksek 94 bin 933 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.1 düşüşle 94 bin 400 puanda.

Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 123 bin 285 puanı ve en yüksek 124 bin 546 puanı gördükten sonra yüzde 0.16 düşüşle 123 bin 544 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.04 artışla yüzde 19.04 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 20.92 düzeyinde sabit kaldı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit tutmasıyla 5.90 liranın üzerine yükselen dolar, güçlü ABD sermaye malları siparişleri verisinin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki yılın zirvesine yakın seyrederken, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ilk çeyrek GSYH verisinin de bu gelişmelerde etkili olması bekleniyor. Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9254 lira ve en yüksek 5.9705 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6059 lira ve en yüksek 6.6544 lirayı gördükten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6462 lira ve en yüksek 7.7103 lirayı gördükten sonra 7.66 – 7.67 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel piyasalar ABD GSYH verisine odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Nisan ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmedi ve faiz oranını yüzde negatif 0.1 düzeyinde sabit bıraktı. BOJ Başkanı Kuroda yaptığı değerlendirmede, bankanın sözlü yönlendirmesinin ekonomi ve fiyatların durumunu baz aldığını ifade ederken bankanın yüzde 2.0 enflasyon hedefine ulaşmasının zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Başkan, bankanın 2020 baharına kadar faiz oranlarını düşük seviyede korumaya devam edeceğini ifade ederken, artan tüketici fiyatlarının ücretler arttığı sürece tüketime zarar vermeyeceğini öngördüğünü söyledi.

“Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ekonomik Bülten Raporunu verilerine göre, Global tarafta yaşanan gelişmelerin Euro Bölgesi büyümesi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine değinilirken, bankanın para politikasına yönelik aldığı tedbirlerin desteği, devam eden büyüme ve ücretlerde artan büyüme beklentisi ile çekirdek enflasyonun orta vadede kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Mart ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 2.7 arttı. ABD’de açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 230 bin olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştirdiği 2019 yılı Nisan ayı toplantısı sonrasında yayımlanan faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmediği ve yüzde 24 düzeyinde koruduğu açıklandı. Yayımlanan karar metni sonrasında kısa vadede lira varlıklarda oynaklığın arttığı görüldü. Kurun, fiyatlamalarda gün içerisinde 5.8565 – 5.9798 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.9254 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü, yüzde 1.71 düşüş ile 94 bin 498 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.7 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 20.92 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2.57 yükseliş ile yüzde 18.77 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 460.30 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.”