PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.09 düşüşle başladı, dolar 5.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.09 düşüşle 103 bin 446 puanda başladı.

BIST100, Perşembe gününü yüzde 2.37 artışla 103 bin 544 puanda tamamladı. Perşembe günü BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 370 puanı ve en yüksek 144 bin 680 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.80 artışla 144 bin 680 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.62 düşüşle 12.72 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri ise dün spot kapanışta yüzde 12.26 düzeyindeydi.

- dolar en düşük 5.7430 lira ve en yüksek 5.7621 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3408 lira ve en yüksek 6.3699 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3651 lira ve en yüksek 7.3860 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Türkiye zamanı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD ve Çin’in gümrük vergilerini geri çekme konusunda karşılıklı olarak anlaşması dünya borsalarında yeni bir yükselişi tetikledi. Hisse senedi piyasaları yükselirken, devlet tahvillerinde ve emin liman yatırım araçlarında kayıplar görülüyor.

"Türkiye varlıkları açık ara dünyanın en çok kazandıran yatırım araçları konumunda. MSCI Türkiye yüzde 3.0’e yakın yükselerek aybaşından beri en çok değer kazanan gelişmekte olan ülke endeksi oldu.

"ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen Türkiye euro-tahvilleri değer kazanmaya devam etti.

"ABD borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0.5 yukarıda açılmasını ve 104,500 seviyesindeki direncini test etmesini bekliyoruz.

"Başkan Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ABD ziyareti öncesinde Borsa İstanbul’daki yükselişin 105,800 direncine kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Hazine, Perşembe günü 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolarlık ihracını tamamladı. İhraç tutarı Hazine hesaplarına 14 Kasım'da girecek.

