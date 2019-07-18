PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.09 düşüşle başladı, dolar 5.68 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Temmuz () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.09 düşüşle 99 bin 716 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 1.81 artışla 99 bin 806 bin puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.23 düşüşle 143 bin 909 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.8 ve yüzde 18.76 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6703 lira ve en yüksek 5.6945 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3835 lira ve en yüksek 6.4081 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0643 lira ve en yüksek 7.0924 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Pozitif ayrışmaya devam…” başlıklı günlük piyasqa bülteninde küresel piyasaların hızlı yükseliş sonrası kar satışlarıyla gerildiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya ekonomisinden gelen yavaşlama işaretleri artıyor. Ancak risk iştahında önemli bir bozulma görülmüyor. Gelişmekte olan ülke verilerindeki negatif sürprizlere rağmen tahvil ve döviz piyasalarındaki alım devam ediyor.

“Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. S400 savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye’ye uygulanacak yaptırımın sınırlı olacağı beklentisi Türkiye varlıklarında yeni bir alım dalgasını tetikledi. Hisse senedinden, tahvile, CDSten, dövize tüm varlık gruplarında en iyi performans gösteren gelişmekte olan piyasayız.

“Dünya piyasalarındaki satıcılı havaya rağmen Türkiye varlıklarındaki pozitif ayrışmanın devam etmesini bekliyoruz. NATO ve ABD kanadından yapılan açıklamalar Türkiye’nin Batı ile ilişkisinin S400 alımı nedeniyle harcanamayacak kadar önemli olduğunu gösteriyor. ABD yaptırımı Türkiye’nin F35 programındaki konumunun askıya alınması ile sınırlı kalırsa ülke risk primindeki gerileme devam eder.

“Son dönemde yaşanan tepki alışlarına rağmen Türkiye varlıklarındaki risk primi halen çok yüksek. ABD ile ilişkilerin normalleşmesinin jeopolitik riskleri azaltarak Türkiye piyasalarındaki yükselişi kısa vadede destekleyeceğine inanıyoruz."