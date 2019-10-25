PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.07 düşüşle açıldı, dolar 5.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.07 düşüşle 100 bin 272 puanda, Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.31 düşüşle 141 bin 588 puanda başladı.

Perşembe gününe yüzde 0.66 artışla 100 bin 447 puanda, başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 52 ve en yüksek 101 bin 238 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.56 artışla 100 bin 345 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvil spot kapanışta ortalama yüzde 13.33, valörde saat 1651'de son işlemde yüzde 13.45 düzeyindeydi. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.64, son işlemde yüzde 13.36 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın 2.5 puan (250 bazpuan) ile, 1.0 - 2.0 puan dolayında olan beklentilerin üzerinde faiz indiriminin ardından dövizler yeni güne yükselişle başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Perşembe günü politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16.50’den, 2.5 puanlık indirimle yüzde 14’e çekti. Merkez Bankası açıklamasında, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir" denildi. Böylece, Merkez Bankası'nın son üç faiz indiriminin toplamı 1,000 baz puana (10 puan) ulaştı.

Piyasa analistlerine göre, ABD'den gelecek olası yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik gerilimlerdeki azalış, Merkez Bankası'nın politika faizini beklenenden fazla indirmesinin etkilerini yumuşattı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7618 lira ve en yüksek 5.7921 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4006 lira ve en yüksek 6.4375 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4012 lira ve en yüksek 7.4436 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyordu.

İş Yatırım'ın, "Merkez sahneye çıktı inmek bilmiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarında sonbaharda bahar havası devam ediyor. ABD borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliyor. 3000 seviyesini aşan S&P 500 yeni bir zirve için fırsat kolluyor. Avrupa hisseleri yavaşlayan ekonomi ve kontrolsüz Brexit riskine rağmen yükseliyor.

"Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık şok faiz indirimi sonrası Türkiye varlıklarında beklentimize uygun bir seyir görülüyor. Türk lirası yüzde 0.9 değer kaybı ile en çok değer kaybeden üç para birimi arasında yer alıyor. 10 yıllık tahvil faizinde 20 baz puan değer kaybı görülüyor.

"Buna karşın hisse senetlerinde dünyaya paralel bir yükseliş var. Faize duyarlı GYO’lar daha iyi performans gösteriyor. Borsa İstanbul’da yukarı yönlü dalgalı seyrin sürmesini bekliyoruz. Suriye yaptırım riski nedeniyle dünyanın yüzde 10 gerisinde kalan Borsa İstanbul’un önümüzdeki haftalarda bu kaybın yarısına yakınını geri almasını bekliyoruz."